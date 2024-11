POL-PIING: Diebstahl von Kraftstoff - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Zigarettenautomat an der Ortausfahrt Heidesheim in Richtung Budenheim auf illegale Weise geöffnet. Der Schließriegel des Automaten wurde durch Aufflexen beschädigt, was mit großer Wahrscheinlichkeit zu lauten Geräuschen geführt hat. Durch das Aufflexen konnten die oder die noch unbekannten Täter an ...

mehr