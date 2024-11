Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Am Samstag, den 23.11.2024 gegen 04:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Ingelheim zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines Heranwachsenden. Dieser wurde vermutlich durch drei Personen angegriffen und hierbei am Kopf verletzt.

Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Angaben zu den Tätern machen? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

