Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zeugen gesucht!! Zigarettenautomat durch Aufflexen geöffnet

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Zigarettenautomat an der Ortausfahrt Heidesheim in Richtung Budenheim auf illegale Weise geöffnet. Der Schließriegel des Automaten wurde durch Aufflexen beschädigt, was mit großer Wahrscheinlichkeit zu lauten Geräuschen geführt hat. Durch das Aufflexen konnten die oder die noch unbekannten Täter an die Zigaretten im Inneren des Automaten gelangen. Der genaue Schadenswert konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei hat folgende Fragen:

Wurden Geräusche wahrgenommen, die auf das Flexen von Metall hindeuten? Konnten verdächtige Personen in der Nähe des Zigarettenautomaten wahrgenommen werden? Konnte ein ungewöhnliches Verhalten oder eine Aktivität rund um den Automaten festgestellt werden?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

