POL-PIING: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht.

Ingelheim (ots) - Am 26.10.2024 kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Diebstahl in der Goldschmiede Zwehn in der Binger Straße in Ingelheim am Rhein. Hierbei erbeutete der männliche Täter mehrere Dummy-Ringe im Wert von ca. 400,00 Euro. Danach flüchtete der Täter in Richtung der Ingelheimer Innenstadt und konnte durch einen Zeugen dabei beobachtet werden, wie er in den ...

mehr