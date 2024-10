Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Aufklärung eines Diebstahls durch aufmerksamen Zeugen ermöglicht

Ingelheim (ots)

Am 26.10.2024 kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Diebstahl in der Goldschmiede Zwehn in der Binger Straße in Ingelheim am Rhein. Hierbei erbeutete der männliche Täter mehrere Dummy-Ringe im Wert von ca. 400,00 Euro. Danach flüchtete der Täter in Richtung der Ingelheimer Innenstadt und konnte durch einen Zeugen dabei beobachtet werden, wie er in den Zug nach Mainz einstieg. In Mainz angekommen konnte der Täter, durch die zwischenzeitlich informierte Bundespolizei, festgestellt und kontrolliert werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Täter wurde eine Anzeige wegen Diebstahl gefertigt.

Ein ausdrücklicher Dank geht an den aufmerksamen Zeugen, denn nur durch diesen konnte der Täter schlussendlich in Mainz festgestellt und das Diebesgut sichergestellt werden.

An dieser Stelle nochmals ein Hinweis der Polizei. Wenn Sie Zeuge einer Straftat sind, begeben Sie sich nicht selbst in Gefahr, sondern informieren Sie die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell