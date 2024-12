Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Ingelheim: Täter fliehen nach Alarm - Polizei sucht Zeugen

Ingelheim (ots)

Am Montag, 02. Dezember, zwischen 17:45 Uhr und 19:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Birkenweg in Ingelheim am Rhein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach Auslösen der Alarmanlage verließen die Täter ohne Beute das Objekt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

