Polizei Aachen

POL-AC: Suche nach vermisster Jugendlicher: Öffentlichkeitsfahndung

Aachen (ots)

Seit dem vergangenen Dienstag (28.01.2025) sucht die Polizei Aachen nach einer 15-jährigen Jugendlichen.

Bintou K. verließ an dem Nachmittag ihre Wohngruppe in Aachen und wollte in der Stadt einkaufen gehen. Sie kehrte seitdem nicht in die Einrichtung zurück. Ihr Handy hat die Jugendliche zwar dabei, auf Nachrichten reagiert sie jedoch nicht.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Aus diesem Grund benötigt die Polizei Aachen die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Ein Foto der 15-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal (https://polizei.nrw/fahndung/158262). Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell