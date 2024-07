Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 3111

Viernheim (ots)

Am Montag (29.07.), in der Zeit von 12.00 bis 14.00 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim auf der Landesstraße 3111 die Geschwindigkeit des Straßenverkehrs in Höhe der Feuerwehr gemessen. Dort beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 70 km/h. Neun Fahrzeugführer überschritten die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 99 Stundenkilometern. Ihn erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

Zudem ahndeten die Ordnungshüter einmal die Überschreitung der fälligen Hauptuntersuchung bei einem Fahrzeug sowie in drei Fällen das missbräuchliche Nutzen des Lichtzeichens von Verkehrsteilnehmern, die damit den Gegenverkehr vor der Messstelle warnen wollten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell