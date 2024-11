Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Fahndungs- und Kontrolltag der Polizei

Wesel (ots)

Am 28.11.2024 führte die Kreispolizeibehörde Wesel in der Zeit von 12 - 20 Uhr einen direktionsübergreifenden Fahndungs- und Kontrolltag durch.

Ziel der Kontrollen waren die Bekämpfung der Eigentumskriminalität, Bekämpfung von Hauptunfallursachen und Steigerung der sichtbaren Präsenz im öffentlichen Raum.

Kreisweit wurden hierbei stationäre Kontrollen, sowie anlassbezogene Kontrollen aus dem fließenden Verkehr durchgeführt.

Die stationären Kontrollen fanden in Kamp-Lintfort auf der Friedrich-Heinrich-Allee, in Rheinberg auf der Moerser Straße / Alte Landstraße, in Hamminkeln auf der Isselburger Straße / P&R-Parkplatz und in Voerde auf der Frankfurter Straße statt.

Insgesamt kontrollierte die Polizei knapp 300 Fahrzeuge und über 400 Personen, leitete 28 Ordnungswidrigkeitenverfahren und zwei Strafverfahren ein (darunter 5 Alkohol- / Betäubungsmittel-Delikte), stellte Betäubungsmittel sicher und ahndete vier Verstöße wegen Ladungssicherung. Einem Verkehrsteilnehmenden wurde die Weiterfahrt untersagt.

PR

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell