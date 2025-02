Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brandalarm, Verkehrsunfälle, Diebstahl

Aalen (ots)

Mainhardt: Brandalarm

Am Montag gegen 18:25 Uhr wurde in einer Unterkunft im Buchwaldweg ein Feuermelder ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr Mainhardt ausrückte. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 42-jähriger Bewohner zuvor mutmaßlich ein Feuer entfacht hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr soll der Mann zudem ein Messer mitgeführt und einen 51-jährigen Mitbewohner bedroht haben. Dieser hatte das Feuer im Eimer bereits selbst gelöscht. Der 42-Jährige wurde schließlich von der Polizei in Gewahrsam genommen und im späteren Verlauf einem Fachklinikum zugeführt.

Frankenhardt: Kraftradfahrer schwer verletzt

Ein 21-jähriger Kraftradfahrer war am Montag gegen 17:15 Uhr auf der K2637 in Richtung Vorderuhlberg unterwegs, nachdem er von der Abzweigung L1066 gekommen war. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle, geriet ins Schleudern und wurde von seinem Kraftrad abgeworfen. Etwa 20 Meter neben der Fahrbahn kam er mit seinem Rad im Grünstreifen zum Liegen. Der 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Kraftrad entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Neben der Feuerwehr Gründelhardt, die mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz war, waren auch ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.

Crailsheim: Alleinbeteiligter Unfall mit getöteter Person

Am Montag wurde gegen 14:00 Uhr der Polizei gemeldet, dass in der Hirtenstraße (K2641), zwischen Rüddern und Triensbach ein Audi, rechts von der Fahrbahn abgekommen sei, mehrere Hundert Meter über eine Ackerfläche fuhr und im Garten eines Anwohners an einem Baum zum Stehen kam. Durch den Grundstücksbesitzer konnte der 54-jährige Autofahrer leblos aus dem Fahrzeug geborgen und der Notarzt verständigt werden. Dieser konnte beim Audi-Fahrer nur noch den Tod feststellen. Offenbar verlor er aufgrund eines akuten medizinischen Notfalls während der Fahrt das Bewusstsein und kam mit seinem Audi allein beteiligt von der Fahrbahn ab. Nach ersten Erkenntnissen war dieser medizinische Notfall auch todesursächlich. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Crailsheim: E-Bike gestohlen

In der Zeit zwischen Montag, 21:30 Uhr und Dienstag, 05:00 Uhr entwendeten unbekannte Diebe ein E-Bike der Marke "KTM" aus einer Garage im Frankenring. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarz/oranges Damenrad mit einem Wert von etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell