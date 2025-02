Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Fahrt unter Alkoholeinfluss, Widerstand

Aalen (ots)

Kreßberg: Unfallflucht

Am Samstag oder Sonntag fuhr ein Pkw die L1066 von Crailsheim nach Leukershausen und kam hierbei augenscheinlich nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte darauf hin eine Hecke und einen Gartenzaun leicht. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Crailsheim bittet somit um Hinweise zum Verursacherfahrzeug, welche unter der Rufnummer 07951 4800 gemeldet werden können.

Schwäbisch Hall: Alkoholfahrt

Am Sonntagmorgen gegen 5:45 Uhr wurde in der Salinenstraße durch eine Streife ein Fahrzeug festgestellt, welches lediglich mit Nebelscheinwerfern fuhr. Darauf hin wurde das Fahrzeug schließlich in der Johanniterstraße einer Verkehrkontrolle unterzogen. Bei dieser wurde ein deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen, weshalb ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt wurde. Dabei wurde bei der 27-jährigen Fahrerin ein Alkoholgehalt von 1,6 Promille im Atem festgestellt. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden durch die Streife beschlagnahmt sowie die Beschuldigte zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht.

Schwäbisch Hall: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag gegen 1 Uhr stellte eine Streife einen Pkw-Lenker fest, welcher nachdem er den Streifenwagen wahrnahm seine Richtung in der Stuttgarter Straße änderte. Daraufhin wurde dem Pkw des Herstellers Mercedes-Benz auf einem Parkplatz eines Marktes in der Haller Straße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 30-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden durch die Streife beschlagnahmt sowie der Beschuldigte zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht.

Vellberg - Talheim: Widerstand und Tätlicher Angriff

Am Montagmorgen gegen 9:30 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung, dass eine Frau aus einem Wohnungsfenster in der Brunnenstraße Kochtöpfe mit Essen auf die Straße warf. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine 22-jährige Frau, die sich zunächst im 1. Obergeschoss aufhielt, später jedoch ins 2. Obergeschoss zurückzog. Während des gesamten Einsatzes beleidigte sie die Beamten fortlaufend. Zunächst konnte die Frau widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Beim Transport zum Streifenwagen leistete sie jedoch Widerstand, trat nach den Beamten und setzte ihre Beschimpfungen fort. Anschließend wurde sie in ein Fachklinikum gebracht. Gegen sie wird nun strafrechtlich ermittelt. Während des Einsatzes verletzte sich ein Polizeibeamter und musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht werden, die Dienstunfähigkeit trat ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell