Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallfluchten - Körperverletzung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Fahrradfahrer übersehen

Am Montagmorgen gegen 7 Uhr wollte ein 29-jähriger Lenker eines Skoda von einem Parkplatz in den Kreisverkehr in der Alte Heidenheimer Straße einfahren. Hierbei übersah er einen von rechts heranfahrenden 75-jährigen Radfahrer und stoß mit diesem zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein Fiat, der zwischen Dienstagnachmittag und Sonntagabend in der Obere Wöhrstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Streit am Bahnhof

Am Sonntag gegen 16.20 Uhr teilte ein 17-Jähriger der Polizei mit, dass er auf dem Bahnhofsvorplatz angegriffen worden sei. Nach Angaben des 17-Jährigen wurde ihm von einem unbekannten Mann Haschisch angeboten. Nachdem er dieses abgelehnt habe, sei der Mann auf ihn zugekommen, habe ihn auf Arabisch beleidigt und angegriffen. Anschließend sei der Fremde ich Richtung Taxistand davongelaufen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: PKW beschädigt

An einem Opel, der in der Straße Himmlinger Weg geparkt war, wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen die Heckscheibe eingeschlagen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet

Am Freitagabend gegen 19:40 Uhr befuhr eine 48-jährige Lenkerin eines VW Touran die Sulzdorfer Straße. An der Einmündung zur Hohe Straße missachtete sie die Vorfahrt einer 29-jährigen VW Polo-Lenkerin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin unter deutlicher Alkoholbeeinflussung stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt.

Neresheim: Unfallflucht

Ein 38-jähriger Fahrer eines Opel Insignia parkte am Freitag gegen 8 Uhr sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße Im Riegel. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses beschädigt wurde. Demnach muss ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken gegen den Opel gefahren und hierbei einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro verursacht haben. Hinweise auf den unfallflüchtigen Fahrer nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Rosenberg: Einbruch

Am Freitag zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr drangen zwei Männer in ein unverschlossenes Haus in der Haller Straße ein. Als die Hausbesitzerin von einem kleinen Spaziergang zurückkam, stand ein Mann an der Haustüre, der andere kam gerade von der Treppe aus dem Obergeschoss nach unten. Die beiden Männer sprachen die Hausbesitzerin in gebrochenem Deutsch an und entfernten sich danach zügig zu Fuß in Richtung Ellwangen. Im Haus konnte die Frau anschließend feststellen, dass mehrere Schranktüren und Schubladen geöffnet waren und Schmuck entwendet wurde. Die Männer werden wie folgt beschrieben: etwa 25-30 Jahre alt, kurze dunkle Haare. Hinweise auf die unbekannten Männer nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 entgegen.

Riesbürg: Unfallflucht

Am Freitag gegen 18:35 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsausparken einen Daimler-Benz, der im Röhrbachpark abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362 96020 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Rehnenhof/Wetzgau: Drei Pkws beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 9:30 Uhr, drei Pkws, die an der Straße An der Oberen Halde abgestellt waren. Bei den Fahrzeugen, unter anderem ein Toyota und ein Ford, wurden jeweils die Seitenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 450 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd/Herlikofen: Körperverletzung auf Faschingsparty

Am Sonntag, gegen 01:40 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass ein 22-Jähriger auf einer Faschingsparty in der Gemeindehalle in der Burgholzstraße von mehreren Personen geschlagen wurde. Als die Beamten eintrafen, hatten sich die Beschuldigten bereits entfernt. Der junge Mann musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: E-Scooter übersehen

Ein 30-Jähriger wollte am Samstag gegen 13:30 Uhr mit seinem Mazda von der Blumenstraße auf die Buchstraße einfahren. Hierbei übersah er einen, auf dem Gehweg von links heranfahrenden 39-Jährigen E-Scooter-Fahrer. Es kam zu einer Berührung, wobei sich der E-Scooter-Lenker leichte Verletzungen zuzog. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Unfall

Am Samstag gegen 14:15 Uhr kollidierte ein 74-jähriger Renault-Lenker mit einem in der Neuen Straße abgestellten Audi mit Anhänger. Es entstand ein Schaden von rund 9.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein 53-Jähriger befuhr mit einem Nissan am Freitag um ca. 06:15 Uhr den Kreisverkehr in der Baldungstraße in Richtung Remsstraße. Während er sich im Kreisverkehr befand, fuhr ein unbekannter Pkw-Lenker aus Richtung Pfitzerstraße in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt des Nissan-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Verursacher fuhr anschließend ohne anzuhalten in Richtung Baldungsstraße weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter der Nummer 07171 358-0 um Hinweise auf den Flüchtigen, der vermutlich mit einem weißen Pkw unterwegs war.

Schwäbisch Gmünd/Rehnenhof/Wetzgau: Unfallflucht - roter Pkw gesucht

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr streifte eine 70-jährige Hyundai-Lenkerin einen in der Franz-Konrad-Straße geparkten roten Pkw. Die Frau begutachtete die beiden Fahrzeuge und als sie keinen Schaden feststellen konnte, entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zwei Tage später erkannte die 70-Jährige doch einen Steifschaden an der rechten Seite ihres Pkws und meldete den Unfall bei der Polizei. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht nun die Besitzerin oder den Besitzer des geschädigten roten Pkws und bittet um Hinweise unter der Nummer 07171 358-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell