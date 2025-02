Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Körperverletzung, Sonstiges

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall - Kind rennt über die Fahrbahn

Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein 7-jähriger Junge von einem Ford erfasst und leicht verletzt. Das Kind war zuvor über die Straße gerannt. Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand leichter Sachschaden.

Waiblingen: Radfahrer überschlägt sich

Am Samstag, gegen 13:20 befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Neustädter Straße. Hierbei übersah er einen LKW, der auf Höhe einer Parkbucht stand und etwas in die Fahrbahn ragte. Der Radfahrer erkannte den LKW zu spät, bremste zu stark ab und verlor dadurch die Kontrolle über sein Rad. Einige Meter vor dem LKW stürzte der Radfahrer und überschlug sich. Dabei wurde er leicht verletzt.

Waiblingen: Geldkassette aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam eine Geldkassette an einem Hofladen in der Straße "Alter Neustädter Weg" auf und entwendeten daraus Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern unter der Rufnummer 07151 9500.

Waiblingen: Außenspiegel abgetreten

In der Zeit von Freitag, 22:30 Uhr bis Samstag, 13:30 Uhr traten unbekannte Täter die Außenspiegel eines Renault ab. Das Auto war zur Tatzeit in der Friedrich-Schofer-Straße geparkt. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500.

Waiblingen: Automat aufgebrochen

Am Montagmorgen, gegen 01:00 Uhr brachen unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Steinbeisstraße auf und entwendeten die darin befindliche Geldkassette. Das Polizeirevier Wailbingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 9500.

Winnenden: Körperverletzung - mit Messer angegriffen

Am frühen Samstag, kurz nach Mitternacht wurde ein 25-jähriger Mann in der Wagnerstraße von einem unbekannten männlichen Täter zunächst aggressiv angesprochen und dann an der Jacke gepackt. Als sich der 25-Jährige dagegen körperlich zur Wehr setzte, zog der unbekannte Täter ein Messer und machte Stichbewegungen in Richtung des 25-Jährigen. Dadurch erlitt der Geschädigte mehrere oberflächliche Schnittverletzungen. Der unbekannte Täter flüchtete, als ein Freund des Geschädigten hinzukam in Richtung Wallstraße. Das 25-jährige Opfer wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Das Polizeirevier Winnenden bittet um Hinweise zu dem unbekannten Täter, der wie folgt beschrieben wird: männlich, ca. 190 cm groß, etwa 35-40 Jahre alt, Glatze mit kurzen, seitliche rasierten Haaren. Der Unbekannte trug eine Brille und war mit einer dunklen Winterjacke bekleidet. Auffallend waren die sehr weißen Zähne. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Winnenden: Brand Papiercontainer

Unbekannte Täter entzündeten am Montag, gegen 01:20 Uhr einen Papiercontainer in der Mühltorstraße. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Täterhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195 6940.

