Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht: 22-jährige E-Scooterfahrerin leicht verletzt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Auf der Eisenbahnstraße ist es am Donnerstag, 10. Oktober, gegen 7.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine beteiligte Fußgängerin floh von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 22-jährige E-Scooterfahrerin befuhr die Eisenbahnstraße in Richtung Tippweg. Auf Höhe der abknickenden Vorfahrtsstraße habe sie beabsichtigt, nach links abzubiegen, um auf der Eisenbahnstraße zu bleiben. Plötzlich habe eine Frau mit kleinem Kind an der Hand die Straße in Richtung Tippweg gequert. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe die 22-Jährige stark abgebremst und versucht nach links auszuweichen. Sie fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Die Fußgängerin ging weiter in Richtung Schule. Ein Rettungswagenteam brachte die 22-Jährige in ein Krankenhaus.

Die unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden: Zwischen 1,55 bis 1,70 Meter groß, schmale Statur, etwa 35-45 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze Haare, trug ein Kopftuch, eine Brille, so wie einen grau-schwarzen Mantel. An der Hand ging ein zwischen vier bis sechs Jahre altes Mädchen mit einer pinken Jacke und dunklen Haaren.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Frau mit Kind geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

