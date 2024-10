Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 2. Oktober, hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine 20-jährige Fußgängerin an der Mozartstraße im Ortsteil Am Wasserturm erfasst. Die Frau zog sich leichte Verletzungen durch den Unfall zu, der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort.

Ihren Angaben zufolge überquerte die 20-Jährige an jenem Morgen gegen 7.30 Uhr die Mozartstraße an der Ecke Beethovenstraße, als sie hinter sich ein Auto wahrnahm. Dieses kam von der Beethovenstraße und bog in die Mozartstraße ein, wobei es die Frau beim Überqueren der Fahrbahn erfasste. Die Fußgängerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, während der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Auto weiterfuhr ohne anzuhalten.

Es soll sich bei dem Auto um einen dunklen VW handeln, möglicherweise Modell Polo.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei suchen nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und/oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Personen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei Mönchengladbach zu melden. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell