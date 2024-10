Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl in Rheydt: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug entwendet

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 10. Oktober, haben Unbekannte im Ortsteil Heyden ein Firmenfahrzeug aufgebrochen und teils hochwertiges Werkzeug daraus entwendet.

Der Mitarbeiter der Firma gab gegenüber der Polizei an, das Fahrzeug am Mittwochabend gegen 17 Uhr an der Gertraudenstraße abgestellt zu haben. Am nächsten Morgen bemerkte er gegen 7 Uhr, dass sich Unbekannte an den Türen am Heck zu schaffen gemacht hatten. Bei näherer Betrachtung musste er feststellen, dass u.a. eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber sowie zwei Koffer mit Zubehörteilen fehlten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die an der Örtlichkeit im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, können sich jederzeit bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 melden. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell