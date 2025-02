Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung, Diebstähle, Einbrüche, Sachbeschädigungen und Unfallflucht

Auenwald: Verkehrskontrolle

Am Samstag, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 44-jähriger VW Fahrer in der Unterbrüdener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei war für die Beamten starker Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Ein ebenfalls durchgeführter Drogenvortest erbrachte den Verdacht, dass der 44-Jährige zudem Cannabis und Kokain konsumiert haben könnte. Nach einer durchgeführten Blutentnahme wurde der Führerschein des 44-Jährigen sichergestellt.

Oppenweiler-Schiffrain: Geldkassette geklaut

In der Zeit von Freitag, 24.01.2025 bis Donnerstag, 30.01.2025 entwendeten Unbekannte die Geldkassette aus einem Verkaufsstand in der Reichenberger Straße. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 zu melden.

Fellbach: Fahrrad gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein mittels Schloss gesichertes Fahrrad, welches auf einem Gartengrundstück in der Straße "Im Birkenweg" abgestellt war. Beim gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Rad der Marke "Cube" und dem Type "Cross pro". Hinweise auf die unbekannten Diebe nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der 0711 57720 entgegen.

Fellbach: In Bar eingebrochen

Freitagnacht brach ein unbekannter Einbrecher durch ein geschlossenes Fenster in eine Bar in der Bahnhofstraße ein. Im Gastraum wurden weitere Türen sowie Spielautomaten aufgebrochen und mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: kräftige Statur, dunkle Sneaker mit heller Sohle, helle Kapuzenjacke, Handschuhe, Gesicht mittels Schal/ Maske bedeckt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Auto zerkratzt

Am Freitagvormittag zerkratzten Unbekannte die rechte Fahrzeugseite eines Mercedes Benz, welcher in der Thomas-Mann-Straße geparkt war. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Fensterbank beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte die Fensterbank eines Spielwarengeschäfts in der Bahnhofstraße. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Im Verlauf des Samstags streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Alemannenstraße geparkten Opel Corsa und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Opel Corsa wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Fellbach erbittet Hinweise zum Verursacher unter der 0711 57720.

Fellbach: In Hotelzimmer eingebrochen

Zwei unbekannte männliche Personen brachen am Sonntag, gegen 21:00 Uhr in ein Hotel in der Bruckstraße ein. Im weiteren Verlauf verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einem Hotelzimmer und entwendeten dort mehrere tausend Euro Bargeld, eine Handtasche und ein Handy. Ein Hotelgast konnte den Vorgang beobachten und nahm die Verfolgung der Einbrecher auf. Vor dem Hotel kam es dann zu einer Bedrohung zwischen den unbekannten Einbrechern und dem Zeugen. Nach kurzer weiterer Verfolgung verlor der Zeuge die Einbrecher aus dem Blick. Die Einbrecher seien schwarz gekleidet gewesen und hätten schwarze Handschuhe und dunkle Masken getragen. Zeugen, welche im Bereich der Bruckstraße und Mozartstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

