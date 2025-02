Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tätlicher Angriff, Verkehrsunfälle, Widerstand, Diebstahl und Einbruch, Streit mit Verletzung - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am Samstagmorgen gegen 10:20 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein 51-jähriger Mann in einem Haus im Tilsiter Weg unter einem psychischen Ausnahmezustand stehe, einen Nachbarn angegriffen habe und im Treppenhaus randalieren solle. Beim Eintreffen der Streife verweigerte der Mann zunächst, die Beamten zu sich in die Wohnung zu lassen. Wenig später wurde die Wohnungstür durch eine 66-jährige Bewohnerin geöffnet und die Beamten hereingelassen. Beim Eintreten besprühte der 51-Jährige die Polizisten zunächst mit Bier und schlug kurz darauf mit einer Flasche zweimal auf den Kopf einer Polizeibeamtin ein. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht und geschlossen. Anschließend wurde der Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands und Alkoholeinflusses in ein Fachklinikum verbracht. Die Polizeibeamtin wurde durch die Schläge leicht verletzt, weshalb Dienstunfähigkeit eintrat und sie in ein Klinikum gebracht werden musste.

Satteldorf: Unfall durch glatte Fahrbahn

Eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen gegen 8:50 Uhr die L1066 zwischen Crailsheim und Mariäkappel. Auf Höhe der Abzweigung nach Ellrichshausen kam sie aufgrund eisglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Ebenfalls am Freitagmorgen gegen 9:30 Uhr kam es auf der L1066 zwischen Crailsheim und Mariäkappel an der Abzweigung Ellrichshausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Audi-Fahrer wollte nach links Richtung Ellrichshausen abbiegen und bremste daraufhin. Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt hinter dem Audi und bremste ebenfalls. Jedoch rutschte er aufgrund glatter Fahrbahn auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dadurch wurde der 25-Jährige leicht verletzt, außerdem entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Fichtenau: Unfall durch ungeklärte Ursache

Eine 83-jährige Ford-Fahrerin wollte am Freitagnachmittag von der Heidstraße nach rechts in die Straße "Schießmauer" abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie jedoch geradeaus in ein Privatgrundstück und fuhr dort gegen ein Garagentor und auf einen dahinter stehenden Wohnwagen und Pkw. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Crailsheim: Pkw vs. Fahrrad

Am Freitag gegen 17 Uhr wollte ein 24-jähriger Audi-Fahrer von der Ludwig-Erhardt Straße in die Hardtstraße einbiegen, als ein hinter ihm fahrender Fahrradfahrer ungebremst mit dem Pkw kollidierte. Durch die Kollision entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Crailsheim: Unfall an der Ampel

An einer roten Ampel in der Bahnhofstraße wartete am Samstag gegen 9:15 Uhr eine 33-Jährige, als beim Wechsel zu Grün das vor ihr wartende Fahrzeug rückwärts fuhr und dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachte. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um ein Postauto gehandelt haben. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 um Hinweise zum Verursacher bittet.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Ein hoher Sachschaden entstand am Samstag um 11:30 Uhr, als ein 71-jähriger Suzuki-Fahrer aus einer Parklücke in der Schönebürgstraße ausfahren wollte. Dabei übersah er eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin, welche in diesem Moment an dem Suzuki vorbeifuhr. Anschließend fuhr der 71-Jährige vorwärts und kollidierte mit einem geparkten VW. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Blaufelden - Engelshardshausen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr wurde die Polizei zu einem Streit zwischen zwei Frauen in der Beundgasse gerufen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass eine der Beteiligten, eine 20-Jährige, zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Sie sollte daher zur weiteren Klärung zum Polizeirevier Crailsheim gebracht werden.

Eine 16-jährige, die ebenfalls in den Streit verwickelt war, versuchte dies zu verhindern. Beide Personen leisteten daraufhin Widerstand, beleidigten und traten die eingesetzten Beamten. Zudem wurde der Streifenwagen getreten und eine kleine Flasche Duftöl darauf geworfen.

Durch die Auseinandersetzung wurde ein Beamter leicht verletzt. Schließlich wurde die 20-Jährige für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht.

Satteldorf: Dieseldiebstahl

In einem Zeitraum von Donnerstag 14:30 Uhr bis Sonntag 14:20 Uhr wurde in der Dieselstraße, auf einem seitlichen Stellplatz, aus einem unverschlossenen Tank eines Lkw mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Ebenfalls Diesel wurde zwischen Donnerstag 17:30 Uhr und Freitag 5:20 Uhr aus einem Lkw an der A6 auf dem Parkplatz Reußenberg entwendet. In diesem Zeitraum kamen aus dem verschlossenen Tank mehrere hundert Liter Diesel abhanden. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 an die Verkehrspolizeidirektion Kirchberg/Jagst zu wenden.

Ilshofen: Einbruch in Hotel

Zwei bislang Unbekannte brachen am Freitagabend gegen 19:45 Uhr eine Tür eines Hotels in der Parkstraße auf und verschafften sich somit Zugang zu den Räumlichkeiten. Hierbei entwendeten sie mehrere Bohrmaschinen in bislang unbekannter Höhe. Ein Mitarbeitender konnte die Personen feststellen, jedoch nicht mehr antreffen, weshalb das Polizeirevier Schwäbisch Hall nach weiteren Zeugen sucht. Jemand, der im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Obersontheim: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer kam am Freitag gegen 22:20 Uhr alleinbeteiligt ins Schleudern, weshalb er anschließend nach rechts von der Fahrbahn der K2599 abkam. Folglich kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Bäumen, wodurch diese beträchtlich beschädigt wurden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Einfluss von Drogen stand und sich durch den Unfall leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Wertsachen

Während eines Umzuges stellte eine 25-Jährige einen Wäschekorb mit Wertgegenständen in der Straße Hafenmarkt ab und ließ diesen zwischen 11:20 Uhr und 11:25 Uhr am Samstag kurzzeitig unbeaufsichtigt. Als die Frau zurückkehrte, war der Korb mit den darin befindlichen Gegenständen wie ausweisenden Dokumenten, Laptop und Spardose mit einem Wert von mehreren hundert Euro nicht wieder auffindbar. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Samstagabend gegen 19:25 Uhr befuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer die K2573 von Weckrieden in Richtung Untermünkheim. Als eine 26-jährige Audi-Fahrerin nach links Richtung Breitenstein abbiegen wollte, übersah dies der 21-Jährige und fuhr dem Audi hinten links auf. Daraufhin wird das Fahrzeug nach rechts in einen Graben abgewiesen und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Blaufelden: Unfall auf Bahnübergang

Am Samstagmittag gegen 12 Uhr befuhr eine 74-jährige Opel-Fahrerin die B290 aus Riedbach in Fahrtrichtung Blaufelden. Kurz nach einem Bahnübergang wollte diese vorschriftswidrig nach links auf einen Feldweg abbiegen. Ein hinter ihr fahrender 78-jähriger Nissan-Fahrer wollte die abbiegende Frau im Bahnübergang überholen und kollidierte hierbei mit dem Opel. Daraufhin wurde der Nissan nach links abgewiesen, fuhr einen dortigen Hang herunter und kam schließlich in einer Wiese zum Stehen. Durch den Unfall blieben beide Fahrzeuglenker unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Crailsheim: Streit mit Verletzungen

In der Karlstraße vor einem Kebabladen kam es am Sonntag zwischen 19:40 Uhr und 19:50 Uhr zu einem Vorfall zwischen zwei Personen. Durch Passanten konnten zwei männliche, sich streitende Personen festgestellt werden. Ein unbekannter Mann warf in diesem Gefecht eine Bierflasche in die Richtung eines 23-jährigen Mannes und schlug diesen mit der rechten Hand ins Gesicht. Durch umstehende Passanten konnten die beiden voneinander getrennt werden, jedoch entfernte sich in diesem Zuge der Unbekannte. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80-1,85 m groß, athletisch, mit schwarzer Kleidung, Mütze und Schal. Weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell