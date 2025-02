Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aufgefundenes Diebesgut, Autofahrer entzieht sich Kontrolle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Köngen (ES)/Rems-Murr-Kreis: Diebesgut aufgefunden - Wer erkennt die Gegenstände?

In einer gemeinsamen Pressemitteilung vom 03.02.2025 informieren die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen über einen Einbruch und die Anfang Januar erfolgte Festnahme eines 33-jährigen Mannes in Stuttgart. Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei Esslingen konnte Diebesgut sichergestellt werden, dessen Herkunft bislang noch nicht geklärt werden konnte.

Bilder mit den Schmuckstücken und Gegenständen sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/polizeipraesidium-reutlingen-zuordnung-von-mutmasslichem-diebesgut/

Wer auf den Bildern sein Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich unter Tel. 07071/972-2002 oder per E-Mail unter ESSLINGEN.KD.K2.WED@polizei.bwl.de zu melden.

Die gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5962541

Urbach: Autofahrer entzieht sich Kontrolle

Am Montagmorgen sollte gegen 01:50 Uhr im Rahmen einer Kontrollstelle ein 58-jähriger Opel-Fahrer auf der Bundesstraße B29 bei Urbach angehalten und auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüft werden. Nachdem der Autofahrer zunächst die Anhaltezeichen der Polizisten missachtete, konnte er zum Anhalten gebracht werden. Unmittelbar nach dem Stopp seines Fahrzeuges, gab der 58-jährige Autofahrer plötzlich Gas und fuhr davon. Dabei gefährdete der Opel-Fahrer zwei Polizeibeamte, die bereits an das Fahrzeug herangetreten waren. Der 58-Jährige konnte kurze Zeit später in der Robert-Bosch-Straße angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Schorndorf dauern an.

Spiegelberg: Fenster eingeworfen

In der Zeit von Freitag, 15:30 Uhr und Montag, 08:00 Uhr warfen unbekannte Täter zwei Fensterscheiben des Kindergartens im Fasanenweg ein. Die Fenster wurden stark beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich an den Polizeiposten Sulzbach unter der Rufnummer 0719 3352 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell