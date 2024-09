POL-NI: Licht ist Leben / Aktion der Verkehrswacht Nienburg

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Hoya

Die Verkehrswacht Nienburg in Kooperation mit Reifen Günther und der der Polizei Hoya laden zum Lichttest ein und sagen damit den "Einäugigen" und "Blendern" den Kampf an. Menschen erfassen 90 Prozent aller relevanten Informationen über die Augen. Eine regelmäßige Prüfung der Sehschärfe und des Autolichts bringen den Durchblick im Straßenverkehr. Entsprechend eines Sehtests für die Augen, ist die Kontrolle der richtigen Einstellung des Lichts und Funktion der lichttechnischen Einrichtung ein Muss - nicht nur in der dunklen Jahreszeit. Am 28.09.2024 können Autofahrer kostenfrei an einem Lichttest teilnehmen und Scheinwerferfunktionen, die Leuchtweiteregulierung, die rückwärtige Beleuchtungseinrichtung und das Bremslicht testen lassen. Abgerundet wird die Aktion durch das Angebot der Fa. Reifen Günter mit der Möglichkeit eine vergünstigte Wagenwäsche durchzuführen, denn erst saubere Beleuchtungseinrichtungen garantieren optimale Wirkung. Die Aktion findet auf dem Firmengelände der Fa. Reifen Günther in Hoya, Bücker Str. 114, in der Zeit von 08-12 Uhr statt.(sch)

