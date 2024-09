Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoyerhagen - Großeinsatz bei Wohnhausbrand

Hoyerhagen (ots)

(KEM) Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montag, den 23.09.2024, ein Brand in einem Wohnhaus an der Dorfstraße in Hoyerhagen ausgebrochen. Das Feuer wurde gegen 14.25 Uhr entdeckt. Der 72-Jährige Bewohner blieb glücklicherweise unverletzt.

Den knapp 100 Einsatzkräften der Feuerwehren Hoyerhagen, Hoya, Bücken, Mehringen, Wienbergen, Wechold, Heesen, Magelsen und Nienburg gelang es dank eines massiven Löschangriffs, ein Übergreifen des Feuers von dem brandbetroffenen Gebäude auf ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus zu verhindern. Da sich die Brandbekämpfung schwierig gestaltete, mussten Teile des Daches durch Einsatzkräfte des THW mit einem Bagger eingerissen werden. Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Vorsorglich waren auch vier Kräfte vom Rettungsdienst vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell