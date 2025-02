Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Handtasche entrissen - Diebstahl

Aalen (ots)

Ellwangen/Rotenbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Montag zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr mit einem VW-Kleinbus, der im Jägerweg abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 8.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Rucksack entwendet - Zeugen gesucht

Am Montag gegen 15:55 Uhr entwendeten zwei unbekannte Männer einen schwarzen Rucksack, der am Bahnhof auf einer Bank auf Höhe der Toiletten abgelegt war. Zwischen zwei nahliegenden Gebäuden in der Sebastian-Merkle-Straße durchsuchten und entleerten die Diebe den Rucksack. Anschließend entfernten sie sich in Richtung eines Discounters in der Brühlstraße. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 175-180 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, dunkel gekleidet mit grau/schwarzen Jacken, dunkle Haare. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Audi A3, welcher am Freitag, zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Fitness Studios in der Straße Im Benzfeld abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Waldstetten: Handtasche entrissen

Am Montag gegen 18:10 Uhr stieß ein bislang Unbekannter eine 80-jährige Frau in der Straße Kirchberg in den Grünstreifen und entriss ihr dabei ihre Handtasche. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe des Begegnungshauses. Anschließend entfernte sich der Mann mit der Handtasche, in welcher sich ca. 25 Euro Bargeld befanden, zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Die 80-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der Dieb wurde folgendermaßen beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, dunkel gekleidet mit Kapuze. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07171 358-153 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Fußgänger verletzt

Ein Fußgänger überquerte am Montag gegen 16:50 Uhr an einer nicht einsehbaren Stelle die Robert-von-Ostertag-Straße am Fünfknopfturm und wurde von einem VW, der von einer 45-Jährigen gelenkt wurde, erfasst. Anschließend entfernte sich der Fußgänger unerlaubt von der Unfallstelle. Einige Zeit später konnte er von der Polizei verletzt in der Uferstraße aufgefunden und in ein Klinikum verbracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell