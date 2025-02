Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Fahrzeugbrand und Diebstahl

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstag, zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem im Fritz-Munz-Weg geparkten Mercedes-Benz. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Backnang unter der 07191 9090.

Schorndorf: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstag gegen 18:30 Uhr ein in der Vordere Ramsbachstraße geparkter Mercedes-Benz in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Schorndorf, welche mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften im Einsatz war, gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Mountainbike und Pedelec entwendet

Unbekannte Diebe entwendeten am Dienstag in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr zwei Fahrräder, welche mit einem Schloss gesichert im Konrad-Haußmann-Weg abgestellt waren. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke "Yeti" und um ein Pedelec der Marke Conway in Metallic-Optik. Der Gesamtwert der Fahrräder beläuft sich auf etwa 13.500 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf die bislang unbekannten Diebe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Winnenden-Höfen: Diebstahl von Baustelle

Unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit von Samstag bis Dienstag Baumaterialien wie Kabel, Schalter und Lampen, von einer Baustelle in der Bildackerstraße. Das genaue Diebesgut, sowie der entstandene Schaden sind noch nicht bekannt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940.

Berglen: Unfallflucht

Ein Zeuge konnte beobachten, wie am Dienstagabend, gegen 19:10 Uhr ein Linienbus in der Fuchsstraße rangierte und dabei mit dem Fahrzeugheck einen Gartenzaun beschädigte. Der Bus setzte daraufhin die Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Winnenden hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen.

Waiblingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Zeit von Montag, 18:00 Uhr bis Dienstag, 06:45 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Seat und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Seat war zum Unfall im Schlesierweg geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Hinweisgeber werden gebeten, sich an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 zu wenden.

