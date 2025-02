Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Farbschmierereien - Unfallflucht - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Wohnungseinbruch

Am Dienstag zwischen 9:30 Uhr und 19 Uhr drang ein bislang unbekannter Einbrecher durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür in eine Wohnung im Kälblesrainweg ein und entwendete aus der Wohnung einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit verursachte ein 34-Jähriger am Mittwoch gegen 2.15 Uhr einen Unfall in der Treppacher Straße. Im Kreisverkehr, auf Höhe eines dortigen Autohauses, wollte der Mazda-Lenker von der Treppacher Straße auf die Rotfeldstraße abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Poller. Nachdem bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, musste der 34-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Transporter

Ein 55-Jähriger parkte am Dienstag gegen 19:45 Uhr seinen Transporter in der Rektor-Klaus-Straße vor einem Hörgeschädigtenzentrum. Anschließend begab er sich an die Rückseite des Fahrzeuges, um etwas abzuladen. Nach dem Entladen stellte er fest, dass sein schwarzer Rucksack mit roter Aufschrift sowie sein Handy aus der Fahrerkabine entwendet wurden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des Rucksackes machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr einen Audi A4, der am Bahnhof abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Am Dienstag, gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 31-jährige Ford-Lenkerin die Gutenbergstraße in Richtung Innenstadt. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen davor geparkten Toyota aufgeschoben. Die 31-Jährige musste vor Ort reanimiert werden, bevor sie in ein Klinikum gebracht wurde. Ein 2-jähriger Junge, welcher ebenfalls im Fahrzeug saß, blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Farbschmierereien

Unbekannte beschmierten am Montag eine Hauswand einer Schule im Steinweg mit roter und blauer Farbe. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 358-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell