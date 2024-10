Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf (ots)

Am Montagabend bewiesen Bundespolizisten ein gutes Gespür und kontrollierten einen 22-Jährigen im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Eine Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Bonn mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Hiernach hatte der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1200,00 EUR zu begleichen oder eine 30-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Noch vor Ort wurde der 22-Jährige festgenommen und ins Bundespolizeirevier Düsseldorf für weitere Maßnahmen verbracht.

