BPOL NRW: Nach Fahrgelddelikt - 23-Jährige greift Zugpersonal und Bundespolizisten an

Bochum (ots) - Gestern Morgen (21. Oktober) soll ein Unbekannter einen Mann in einer S-Bahn in Bochum mit Schlägen angegriffen haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Gegen 5:20 Uhr informierte der Triebfahrzeugführer der S1 die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die S-Bahn fuhr zu diesem Zeitpunkt in den Bahnhof ...

