POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Diebstähle aus Pkw

Crailsheim: Autoreifen aufgestochen

An einem Pkw des Herstellers Audi A3 wurde am Montag zwischen 8 und 16 Uhr alle vier Reifen aufgestochen. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Hardtstraße geparkt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, welche Hinweise zum Verursacher haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Fichtenberg: Diebstähle aus Pkw

In der Mittwochfrüh zwischen 4:40 Uhr und 7:00 Uhr wurde in der Straße "Im Kellerfeld" ein in einer Grundstückseinfahrt geparkter Pkw des Herstellers VW Golf durch eine unbekannte Person geöffnet. Entwendet wurde jedoch nichts.

In einem Zeitraum ab Dienstag 17 Uhr parkte ebenfalls in der Straße "Im Kellerfeld" ein Fahrzeug des Herstellers VW Crafter. Dieses wurde ebenfalls geöffnet und ein Geldbeutel sowie ein Handy entwendet. Insgesamt wird der Schaden auf über hundert Euro geschätzt.

In der Dappachstraße wurde, in derselben Nacht zwischen Dienstag 21 Uhr und Mittwoch 8 Uhr, aus einem vermutlich nicht verschlossenen Pkw Bargeld sowie ein Navigationsgerät entwendet. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum in einer Hofeinfahrt.

