POL-AA: Rems-Murr-Kreis: falsche Bankmitarbeiter, Unfälle, Sachbeschädigungen und Rauchentwicklung

Backnang: Erfolgreicher Telefonbetrug durch falsche Bankmitarbeiter

Am Montag zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr kontaktierte eine angebliche Bankmitarbeiterin einen Backnanger Senior und teilte mit, dass eine unbekannte Abbuchung von seinem Konto durchgeführt werden soll. Um die Abbuchung zu stoppen, würde in Kürze ein Mitarbeiter der Bank bei Ihm vorbeikommen und die Bankkarte sowie die dazugehörige PIN abholen. Wenige Minuten später klingelte der angebliche Bankmitarbeiter beim Senior und nahm dessen Bankkarte und PIN entgegen. Nach einiger Zeit kam der angebliche Bankmitarbeiter zur Wohnanschrift des Geschädigten zurück und händigte ihm seine Bankkarte wieder aus. Im weiteren Gesprächsverlauf verlangte der Bankmitarbeiter einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag vom Geschädigten. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Mann den Senior dazu, ihm das geforderte Geld auszuhändigen.

Im Nachgang musste der Senior feststellen, dass es sich bei den angeblichen Bankmitarbeitern in Wirklichkeit um Betrüger handelte, welche zudem noch einen niedrigen vierstelligen Betrag von seinem Konto abgehoben hatten. Insgesamt entstand ein Vermögensschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40-50 Jahre alt, ca. 170-175cm groß, untersetzte Körperstatur, schwarze Haare und dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Zeugen, welche Hinweise zum Abholer geben können oder die verdächtige Wahrnehmungen - insbesondere in der Sulzbacher Straße - gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Die Polizei rät zudem:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Anrufe von Unbekannten erhalten, in denen es um ihre finanzielle Situation geht. - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und/oder finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld, Wertsachen, Bankkarten und -daten oder persönliche Daten an unbekannte Personen. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder wählen Sie im Zweifelsfall die 110. - Reden Sie als Angehörige über das Phänomen mit ihren lebensälteren Familienmitgliedern.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK): https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Urbach: E-Scooter Fahrer gestürzt

Am Dienstagmittag kam ein 44-jähriger E-Scooter Fahrer in der Polarstraße aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall und zog sich hierbei schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes zu.

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass auch beim Fahren von E-Scootern, Cityrollern, Skateboards oder ähnlichem gilt: Ein Helm schützt vor schweren Kopfverletzungen!

Unfälle lassen sich nicht immer vermeiden, aber auf ihre Folgen haben wir Einfluss - durch Tragen eines Helmes. Weitere Informationen finden Sie unter: https://gib-acht-im-verkehr.de/themen/fahrrad/fahrradhelm-tragen-schuetze-dein-bestes

Sulzbach an der Murr: Unfall

Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr befuhr eine 43-jährige Opel Fahrerin die Märchenstraße von Murrhardt in Richtung Bartenbach und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam neben der Straße zum Stehen. Die 43-Jährige sowie ihr 2-jähriger Sohn wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Rommelshausen: Scheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende die Scheibe einer Bankfiliale in der Karlstraße 31. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Rufnummer 07151 41798 entgegen.

Fellbach: Streit in Bus eskaliert

Am Mittwoch kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Streit zwischen einem Busfahrer und einem weiblichen Fahrgast. Aufgrund des Streites verständigte der Busfahrer die Polizei. Hierzu hielt er in der Bühlstraße an. Da der Busfahrer die weiteren Fahrgäste als Zeugen benennen wollte, hielt er die Türen des Busses verschlossen. Einer der Fahrgäste schlug daraufhin mit einem Notfallhammer ein Fenster des Busses ein, verließ den Bus und entfernte sich von diesem. Das Polizeirevier Fellbach bittet Zeugen, welche Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrgast geben können, sich unter der Rufnummer 0711 57720 zu melden.

Urbach: Rauchentwicklung aufgrund eines defekten Heizkörpers

Am Mittwoch kam es gegen 09:15 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Schlosstraße zu einer Rauchentwicklung. Auslöser der Rauchentwicklung war vermutlich ein technischer Defekt an einem elektrischen Heizkörper. Aufgrund der zunächst unklaren Ursache für die Rauchentwicklung war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500,00 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

