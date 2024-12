Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Sondershausen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag in Sondershausen ereignete, waren zwei Autos nicht mehr fahrbereit. Ein Autofahrer beabsichtigte, kurz nach 13.30 Uhr, vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr der Bloedaustraße einzufahren, wobei es zur Kollision mit einem von hinten herannahendem Pkw kam. Verletzt wurde niemand. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell