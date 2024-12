LPI-NDH: Briefkasten gesprengt

Nordhausen (ots) - Auf ein grünes Mountainbike im Wert von mehreren hundert Euro hatten es Diebe in Nordhausen abgesehen. Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, entwendeten der oder die Täter das Fahrrad des Herstellers Trek, welches gesichert neben einem Hauseingang in der Bahnhofstraße abgestellt war. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Mountainbikes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. ...

