Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Hohengandern (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag im Eichsfeld ereignete. Eine Autofahrerin befuhr kurz vor 13.30 Uhr die Bundesstraße 80 aus Richtung Hohengandern in Richtung Arnstein. Kurz nach der Ortslage Hohengandern verlor die Autofahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto. Das Auto landete im Straßengraben. Die 55-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell