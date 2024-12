Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht und ohne Versicherung unterwegs

Nordhausen (ots)

Am Sonntag, den 08.12.2024, wurde durch die Beamten der Nordhäuser Polizei, um 12:00 Uhr, der Fahrer eines Elektrorollers in der Rautenstraße kontrolliert. Dieser ist den Beamten aufgefallen, weil an seinem Elektroroller kein Kennzeichen verbaut war. Hierfür konnte er keinen Versicherungsnachweis vorlegen. Während der Aufnahme stellte sich dann heraus, dass der 22-Jährige außerdem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Folge war die Durchführung einer Blutprobe. Weiterhin hatte er verschreibungspflichtige Medikamente bei sich, für die er ebenfalls keinen Nachweis vorlegen konnte. Auf den Nordhäuser kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

