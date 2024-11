Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrüger im Landkreis Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am 21.11.2024 kontaktierten Trickbetrüger zwischen 18:45 Uhr und 21:30 Uhr telefonisch mehreren Bürgern. So wurde eine 92-jährige Frau aus Weida, ein 68-jähriger aus Greiz und eine weitere 82-jährige aus Greiz angerufen, wobei der Täter sich als Polizeibeamter ausgab. In dem Gespräch gaukelte er den Angerufenen vor, dass ihre Adressen im Zusammenhang mit einem angeblich bevorstehenden Einbruch aufgefunden wurden. Alle Angerufenen sollten Informationen geben, wie viel Bargeld und Schmuck sie zu Hause aufbewahren. Keiner der Angerufenen ging richtigerweise auf die Forderungen ein, sodass letztlich kein Schaden entstand. Die Polizei warnt noch einmal davor, höchstpersönliche Lebensumstände und Daten an fremde Personen am Telefon herauszugeben. (BF)

