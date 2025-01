Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Rotlicht missachtet

Am Mittwoch fuhr eine Autofahrerin in Laupheim bei Rot über die Ampel und verursachte einen Unfall.

Um 19.10 Uhr war eine 19-jährige BMW-Fahrerin in der Ulmer Straße in Richtung Achstetten unterwegs. An der Einmündung zur Kapellenstraße zeigte die Ampel laut Zeugen auf Rot. Das übersah wohl die BMW-Fahrerin und sie fuhr geradeaus weiter. Eine entgegenkommende 39-jährige Mercedes-Fahrerin war gerade dabei, nach links in die Kapellenstraße abzubiegen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei erlitt die 39-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf jeweils 5.000 Euro geschätzt.

