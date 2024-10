Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall geflüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Amelandsbrückenweg;

Unfallzeitraum: Dienstag, 08.10.2024, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 09.10.2024, 06.30 Uhr;

In der Nacht zum Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Amelandsbrückenweg in Gronau einen geparkten Pkw. Nachdem Unfall fuhr er davon, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02562) 9260. (pl)

