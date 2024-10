Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Boomkamp;

Unfallzeit: Mittwoch, 09.10.2024, 19.27 Uhr;

Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, ist in Weseke ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle geflüchtet. Zeugen beobachteten gegen 19.30 Uhr auf der Akazienstraße einen Pkw, der offenbar mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Das Fahrzeug befuhr den Boomkamp und bremste im Einmündungsbereich zur Akazienstraße bis zum Stillstand ab. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seinen Pkw zurück und stieß gegen einen am Fahrbahnrand des Boomkamp abgestellten Wagen. An dem abgestellten Pkw entstand an der Fahrerseite ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, flüchtete der Verursacher nach links in die Akazienstraße. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen etwa 10 bis 15 Jahren alten, roten VW Sharan mit polnischen Kennzeichenfragment NGO gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat in Borken erbittet Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug unter Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell