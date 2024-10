Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Portemonnaie aus Pkw entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Margeritenweg;

Tatzeit: Dienstag, 08.10.2024, 19.15 Uhr bis Mittwoch, 09.10.2024, 06.55 Uhr;

Aus einem verschlossenen Pkw entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch am Margeritenweg in Bocholt ein Portemonnaie. Der Fahrzeughalter hatte seinen Pkw am Vorabend vor seinem Wohnhaus abgestellt und verschlossen. Am heutigen Morgen musste er feststellen, dass bislang unbekannte Täter sich Zugang zum Fahrzeug verschafften und ein Portemonnaie aus der geschlossenen Mittelkonsole entwendeten. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, Debitkarten und Papiere. Auch eine schwarze Jacke der Marke Engelbert Strauß ließen die Diebe mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990, entgegen.

Vor dem Hintergrund dieser Tat rät die Polizei: Das Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld im Fahrzeug zurück und rasten sie das Lenkradschloss ein. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell