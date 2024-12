Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Schönfeld (ots)

In der Ringlebener Straße kam am Dienstag gegen 14.10 Uhr ein Auto von der Fahrbahn ab und neben der Straße zum Stehen. Der Fahrer des Mitsubishi wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Das stark beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Bis zur Bergung des Fahrzeugs kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell