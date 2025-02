POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl und Unfallfluchten

Polizeipräsidium Aalen

Murrhardt: E-Scooter geklaut

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte einen schwarzen E-Scooter des Herstellers Xiaomi. Der Roller war am Bahnhof im Bereich der dortigen Fahrradabstellplätze an einen Fahrradständer angeschlossen. Zeugen, welche im Bereich des Bahnhofs Murrhardt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 07192 5313 beim Polizeiposten Murrhardt zu melden.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 13:10 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Heinkelstraße geparkten Seat Ibiza. Im Anschluss an die Kollision entfernt sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der 07181 2040 entgegen.

Urbach: Gegen Garagentor gefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr im Laufe des Mittwochs gegen ein Garagentor in der Bärenhofstraße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden am Garagentor wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise auf den Schadensverursacher erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

