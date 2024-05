Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pkw und Motorrad, zwei schwer verletzte Personen - Pressemitteilung Nr. 2

Bammental (ots)

Wie bereits berichtet kam es um 18:00 Uhr im Bereich Bahnhofstraße/B45 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen befuhr eine 82-jährigen Fahrerin eines PKW, Peugeot die Bahnhofstraße und wollte an der Einmündung zur B45 nach links in Richtung Neckargemünd abbiegen. Hierbei übersah sie einen 61-jährigen Motorfahrer und seine 63-jährigen Sozius und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin wurden durch die Kollision schwer verletzt und wurden durch einen Rettungshubschrauber bzw. durch einen Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle musste in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr für den Verkehr gesperrt und umgeleitet werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

