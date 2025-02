Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen Aalen: 20-Jähriger erpresst

Aalen (ots)

Am Montagabend gegen 19:20 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass ein 20-Jähriger von zunächst unbekannten Männern entführt worden sein soll. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann von drei ihm Bekannten unter einem Vorwand zunächst nach Stuttgart gelockt worden war. Im weiteren Verlauf soll er von den Männern in einem Pkw wieder nach Aalen zurückgebracht und dort in einer Wohnung festgehalten worden sein. Mittels körperlicher Gewalt und Drohungen sollen sie von dem 20-Jährigen einen hohen fünfstelligen Betrag gefordert haben.

Durch Kräfte des Polizeipräsidiums Aalen sowie der Unterstützung durch das SEK Baden-Württemberg wurden am Dienstag die drei afghanischen Tatverdächtigen im Alter von 23, 25 und 31 Jahre in Aalen festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurden die drei Männer am Mittwochnachmittag einem Richter vorgeführt, welcher die beantragten Haftbefehle in Vollzug setzte, so dass alle drei Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.

