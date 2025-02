POL-LIP: Augustdorf. Verschmutzungen in Treppenhaus der Sporthalle.

Lippe (ots) - In der Straße "Hasenpfad" sind im Zeitraum 12. - 16.02.2025 unbekannte Täter über ein Kellerfenster in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Wer Zeugenhinweise geben kann, wendet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm ...

mehr