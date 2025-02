Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Voll besetzter VW kollidiert mit Baum - 5 Verletzte.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (16.02.2025) gegen 15.20 Uhr stießen Polizisten während einer Streifenfahrt auf einen Verkehrsunfall auf der Hamelner Straße, der sich kurz zuvor zugetragen haben muss. Ein 61-Jähriger aus Lemgo war mit seinem VW Tiguan in Richtung Lemgo unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich vier weitere Insassen im Wagen. Der Fahrer sowie eine 37-Jährige und eine 56-Jährige wurden leicht verletzt. Zwei Jungen im Alter von 10 und 11 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Die Kinder sowie die 56-jährige Frau wurden von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Um zu überprüfen, ob ein technischer Defekt am Fahrzeug vorliegen könnte, wurde dieses sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

