Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Altenwohnheim: Täter wird noch an der Örtlichkeit festgenommen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (27. November 2024) verschaffte sich gegen 21:30 Uhr ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter, Zutritt zum Altenwohnheim an der Straße "Willikensoord". Der Täter drang über eine nicht verschlossene Terrassentür in ein Zimmer ein und wurde dort von einer Bewohnerin entdeckt. Der Täter flüchtete aus dem Zimmer, entwendete aber keine Wertgegenstände. Durch einen Mitarbeiter des Altenwohnheims, wurde der Mann auch gegen 23:30 Uhr noch an der Örtlichkeit gesehen, als dieser erneut versuchte sich Zutritt zu einem Zimmer zu verschaffen. Der Mitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve konnten die verdächtige Person im Außenbereich des Altenwohnheims antreffen und diese vorläufig festnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Der 40-jährige Rumäne wurde dem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen des KK Emmerich dauern an. (pp)

