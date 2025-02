POL-BOR: Schöppingen - Unfallverursacher flüchtet

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Losserstraße; Tatzeit: 23.02.2025, zwischen 19.00 Uhr und 19.10 Uhr; Sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat ein Unbekannter an der Losserstraße in Gronau. Sonntagabend bemerkte ein 26-jähriger Zeuge einen männlichen Jugendlichen, der vor einem Wahllokal stand und mit Blick in das Gebäude onanierte. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei entfernte sich der junge Mann in unbekannte Richtung. Der Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen ...

