Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Fahrgeschäft - Täterin kehrt auf kuriose Art zurück

Jena (ots)

Wer will nochmal, wer hat noch nicht. So erklingt es derzeit auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt. Das gilt zwar für willige Fahrgäste, jedoch nicht für Langfinger. Trotz dessen drangen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in den Kassenbereich eines Fahrgeschäftes ein. Aus diesem entwendeten der oder die Langfinger Technik, Bargeld sowie Fahrchips im Gesamtwert von über 5.000,- Euro. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Nachmittag informierte ein Mitarbeiter dann die Polizei, da eine weibliche Person Fahrchips an Personen verteilte. Doch weder war die Frau Mitarbeiterin, noch hatten die Chips die richtige Tagesfarbe. Die hinzugerufenen Beamten stellten die 19-Jährige zur Rede und die Fahrchips sicher. Da die Vermutung bestand, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren, dauern die Ermittlungen zum genauen Tathergang derzeit noch an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell