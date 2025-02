Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Exhibitionist

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Losserstraße;

Tatzeit: 23.02.2025, zwischen 19.00 Uhr und 19.10 Uhr;

Sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat ein Unbekannter an der Losserstraße in Gronau. Sonntagabend bemerkte ein 26-jähriger Zeuge einen männlichen Jugendlichen, der vor einem Wahllokal stand und mit Blick in das Gebäude onanierte. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei entfernte sich der junge Mann in unbekannte Richtung. Der Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt: zwischen 1,50 Meter und 1,70 Meter groß, schlank, dunkles, gelocktes Haar. Er trug eine dunkelblaue Windjacke/Trainingsjacke der Marke Under Armour, eine blaue Jogginghose und auf dem Kopf ein beigefarbenes Basecap mit Karomuster auf der Unterseite des Schirms. Der Jugendliche soll zwischen 13 und 16 Jahre alt sein.

Die Kripo in Gronau erbittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell