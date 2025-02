Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall durch LKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss, anschließende Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Gem. Leiningen, BAB 61, FR Köln (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr kam es auf der BAB 61 vor der AS Emmelshausen in Fahrtrichtung Köln zu einem Verkehrsunfall durch einen alkoholisierten Sattelzug-Fahrer. Mehrere Zeugen meldeten einen stark schlangenlinienfahrenden Sattelzug, welcher beide Fahrstreifen benötigte und zwischenzeitlich mehrfach sowohl die linken, als auch die rechten Schutzplanken streifte. Im sich anschließenden Baustellenbereich hatte der Sattelzug die rechte Absperrung überfahren und diese teilweise vor sich hergeschoben. In Höhe der AS Emmelshausen kam er erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem sich dort befindlichen weiteren Sattelzug, fuhr anschließend mittig auf die Schutzplanke und kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Bei Eintreffen einer Funkstreifenbesatzung der Polizeiautobahnstation Mendig konnte starker Alkoholgeruch bei dem 32jährigen Unfallverursacher festgestellt werden. Als dieser aufgefordert wurde, aus seinem Fahrerhaus auszusteigen, wurde er immer aggressiver und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Im weiteren Verlauf kam es zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

Die beiden unfallbeteiligten Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen höheren fünfstelligen Betrag. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Norden musste während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.

Dem Beschuldigten wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Aufgrund der hohen Alkoholisierung und der Aggressivität wurde er bis heute Morgen in polizeilichen Gewahrsam genommen.

