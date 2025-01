POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Hund

Polizei Cochem (ots) - Im Zeitraum vom 16.bis 18.01.2025 drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer Photovoltaik-Anlage in Ulmen, in der Nähe des dortigen Sportplatzes ein. Die Täter brachen das Zufahrtstor auf und beschädigten einen Maschendrahtzaun der Umfriedung. Sie entwendeten eine große Menge an Kupferkabelzuleitungen der Anlage. Ein Tatzusammenhang mit einem gleichgelagerten Diebstahl an einer ...

mehr