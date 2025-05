POL-LB: Sindelfingen: mehrere Roller aus Tiefgarage gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen am Samstag (03.05.2025) zwischen 17.30 Uhr und 23.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Bachgartenstraße in Pleidelsheim ein. Mutmaßlich über einen Balkon gelangten die Unbekannten widerrechtlich in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Weder der Wert des Diebesgutes noch der entstandene Sachschaden können derzeit genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche ...

